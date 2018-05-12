تطور التكنولوجيا يزاحم المسحراتي.. وأحمد المسحر يروي تاريخ مهنة توارثها منذ 160 عامًا

(أنحاء) – متابعات :-
يسعى المواطن السعودي أحمد المسحر لحماية مهنة المسحراتي من الاندثار، وحث الناس على التمسك بالقيم المجتمعية القديمة، والتي ارتبطت بالشهر الفضيل، كحال الكثير من العادات والتقاليد الخاصة بهذا الشهر، خاصة مع تطور التكنولوجيا ووجود الساعات المنبهة، التي زاحمت المسحر في دوره، فبدأ يختفي من أغلب المدن والمحافظات.
ويستعد “أبو طبيلة” لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يتجول ويجوب شوارع جزيرة تاروت، وعلى وقع إيقاعاته، وصدى نداءاته تبدأ نوافذ الأحياء تباعاً في إيقاد أنوارها، استعدادا لاستقبال فجر يوم صوم جديد.
وقال المسحر السبعيني إنه يسعى من وراء جولاته المنتظمة بين المنازل، إلى حماية مهنته من الاندثار، ويرفض استبدال “أبو طبيلة” بوسائل التكنولوجيا الحديثة، متمسكاً بما اعتاد عليه وعائلته للاستيقاظ في رمضان، طوال سنوات مضت، في استحضار لحياة الآباء والأجداد لتبقى عادة رمضانية صامدة، ويكمل مشوار أبيه وأجداده في إيقاظ سكان الأحياء الشعبية.
وينطلق قبل 3 ساعات من أذان الفجر ينطلق بحماسة بالغة كدأبه منذ 7 عقود أو يزيد، متجولا بين أحياء تاروت الشعبية، مرتبطًا بطبله الذي صاحبه لسنوات في إيقاظ أهالي الأحياء لتناول السحور، وإقامة صلاة الفجر، ويعود تاريخ هذه الطبلة التي توارثتها أجيال عائلته في هذه المهنة، حتى وصلت له إلى قرن وستة عقود.
وعن المهنة، قال أحمد: “بدأت هاوياً في أيام طفولتي، مرافقًا لوالدي، حتى تعلمتها وتعلقت بها، والآن أعلمها لأبنائي وأحفادي، من أجل أن يكملوا مشوار المهنة”، حسب “العربية نت”.