توقعات باستمرار الأجواء الغبارية بالمملكة حتى العشر الأواخر من شهر رمضان | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
توقع مختص في شؤون الطقس استمرار الموجة الغبارية “هبوب” على مناطق المملكة حتى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن شهر مايو يعد من المواسم الغبارية؛ لذا فإن تلك الحالة الغبارية ستشهدها العشرون يوماً الأولى في رمضان، وربما تنتهي أو تخف مع حلول العشر الأواخر منه.
وأضاف المسند في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الموجة الغبارية ستخف كثيراً باستثناء المنطقتين الشرقية وجازان التي تستمر فيهما الموجة بعد شهر مايو، مبيناً أن تلك العواصف ستنتهي في بقية المناطق ليدخل المناخ في النسق الصيفي الممل والحار.
وحذّر أستاذ المناخ بجامعة القصيم، مرضى القلب والأطفال وكبار السن والحوامل من الخروج إلى الشوارع في تلك الحالة الغبارية.