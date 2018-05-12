12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سعودية تحصل على براءة اختراع “شطّاف محمول” يحل أزمة الطهارة في الأماكن العامة
﻿

سعودية تحصل على براءة اختراع “شطّاف محمول” يحل أزمة الطهارة في الأماكن العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حصلت مواطنة سعودية على براءة اختراع لجهاز كهربائي محمول يمكّن مستخدميه من استعماله كـ”شطّاف” لحل أزمة الطهارة في الأماكن العامة.

وأعلن مكتب البراءات السعودي، منح المواطنة “غيداء سليمان عطيوي” براءة اختراع رقم 5846، وذلك لابتكار “شطّاف كهربائي محمول”، يتكون من رأس شطاف به مضخة ماء ذات قناتين لدفع وسحب الماء.

وأوضح المكتب أن الجهاز يعمل عن طريق زر متصل بمصدر كهربائي لتشغيل مضخة متصلة بأنبوب مياه مرن مغطّى ومزوّد بعدة طبقات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق