12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»ضبط يمني حاول تزوير هوية وطنية يقود شرطة الرياض للكشف عن معمل لتزوير المستندات
﻿

ضبط يمني حاول تزوير هوية وطنية يقود شرطة الرياض للكشف عن معمل لتزوير المستندات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت شرطة الرياض من ضبط معمل متكامل معد لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية، داخل شقة سكنية بحي منفوحة جنوب العاصمة الرياض يديره مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم الاشتباه في مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر كان يحاول التنسيق مع المواطن لشراء بطاقة هوية وطنية مزورة، لانتحال شخصية أحد المواطنين.

وأضاف أن دوريات الأمن أطاحت بالمتهمين، وعثرت بداخل الشقة على معمل متكامل للتزوير يحتوي على 20 جهاز “لابتوب”، و16 ذاكرة إلكترونية و3 ماسحات ضوئية، 407 نماذج لبطاقات معدة للتزوير، و5 بطاقات هوية وطنية، وبطاقات بنكية ومبالغ مالية مجهولة المصدر، وبطاقات وشهادات أخرى مزورة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم ضبط عدد 227 حبة “كبتاجون”، و6 عبوات من الخمر المصنع محلياً، لافتاً إلى أنه تم تحريز المضبوطات، وإيقاف المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق