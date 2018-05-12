فيديو | “البسامي” يروي تفاصيل رحلته التي بدأها من الصفر: عملت حمالا بمطار الرياض وسائقا للتاكسي و”القلاب”

(أنحاء) – متابعات : ــ
روى رجل الأعمال الشيخ محمد البسامي سطورا من رحلته في الحياة التي بدأها بالعمل حمالا بمطار الرياض ووصل إلى ما هو عليه الآن.
وأكد البسامي في مقتطفات من حلقته ببرنامج “من الصفر” في موسمه الثالث والذي سيعرض في رمضان المقبل، أنه عندما قدم إلى الرياض في مقتبل عمره كان كل من يعمل في المهن من المواطنين، سواء السائقين أو من يعملون في المطاعم أو المخابز.
وأشار إلى المهن التي عمل بها فور قدمه حيث عمل حمالا في مطار الرياض، ثم سائق تاكسي، وسائق قلاب، مؤكدا أن العمل لا يوجد ما يعيبه.
ووجه نصيحته للشباب بالعمل أيا كانت الوظيفة ليعيش هو أسرته حياة كريمة، خاصة أن الدولة ما قصرت بحقهم لكن كل مكان له طاقته، لافتا إلى أن التوفيق بالحياة مرهون أيضا بالسعي والعمل الدؤوب ليصل الإنسان في النهاية إلى ما يريد.
رجل الأعمال محمد البسامي عملت سائق تكسي وحمال وسائق قلاب
انتظرونا في برنامج #من_الصفر الموسم الثالث في #رمضان#رمضان_يجمعنا@Mofeed_n pic.twitter.com/IwRyfivVzR
— من الصفر (@MinAlsefer) May 12, 2018