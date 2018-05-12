فيديو | تركي آل الشيخ يتصل بالقناة الرياضية ويوجه لها نقدًا حادًا على الهواء مباشرة

(أنحاء) – متابعات : ــ
وجه رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ نقداً حاداً لتغطية القناة الرياضية السعودية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الاتحاد والفيصلي.
وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع القناة اليوم (السبت) إن الأستديو ضعيف، والتغطية الإعلامية لا تليق بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بأداء مخيب للآمال.
وأضاف يوجد أغلاط كثيرة، و”المذيع الخارجي خرب كل المفاجآت، ومذيع الأستديو الداخلي حسسنا أن هناك جريمة ضد نادي الفيصلي”، مؤكداً أن هذا النقل لا يليق بهذا النهائي.
يشار أن الاتحاد يبحث عن اللقب التاسع في النهائي والـ 17 الذي يخوضه، في حين يطمح الفيصلي إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أول ظهور له في النهائي.