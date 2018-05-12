فيديو | تعرف على معاني أسماء أبرز 5 ماركات عالمية

(أنحاء) – متابعات : ــ
استعرض تقرير تلفزيوني معاني ودلالات أشهر 5 ماركات عالمية وسبب تسميتها بتلك الحروف المختصرة.
وأوضح التقرير أن كلمة “بيبسي” اشتق مخترعها الاسم من كلمة “ديس بيبسيا” والتي تعني بالعربية “عسر الهضم”؛ كونه اعتقد أن اختراعه يساعد على الهضم، وفقاً لـ”العربية نت”.
وبّين التقرير أن “إيكيا” ليست كلمة سويدية بل هي توليفة من الأحرف الأولى لاسم مؤسس الشركة والمزرعة ثم البلدة التي ترعرع فيها جنوب السويد.
ولفت إلى أن اسم موقع “جوجل” كان يفترض أن يطلق عليه “جوجول بلكس” والتي تعني أحد الأرقام الضخمة، لكن ثمة خطأ حدث خلال كتابة الاسم فاعتمد الخطأ “جوجل” اسماً لأضخم موقع في العالم.
وأشار إلى أن كلمة “إديداس” جمع مؤسسها بين “إدي” وأول ثلاثة أحرف من لقبه “دسلير”، لافتاً إلى أن “نايك” تعني إلهة النصر في الثقافة اليونانية القديمة.