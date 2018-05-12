فيديو | تقرير يرصد الحرف التي يفضلها نزلاء سجن الحاير بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
استعرض تقرير تلفزيوني أجرته قناة “العربية” الحرف التي يفضلها الموقوفون على ذمة قضايا إرهابية في سجن الحاير بالعاصمة الرياض.
ووفقا للتقرير فإن بعض الموقوفين احترفوا الزراعة وآخرين النجارة والبناء، مستعرضاً تجربة شاب تخصص في زراعة الخضراوات عبر المشاتل.
وتحدّث الشاب خلال التقرير بأن نقطة التحول في حياته كانت من السجن، وعن الأسباب التي أدّت به إلى السجن، قال إنه ضحية منابر معينة، وإعلام غير معتمد، محذراً في الوقت ذاته من مواقع التواصل الاجتماعي وما يُنشر فيها من مقاطع.
يُذكر أن إدارة سجن الحاير تعمل على تأهيل الموقوفين وتهيئتهم نفسياً من خلال برامج خاصة، تجعل من الموقوف شخصاً خالياً من التطرف عند خروجه بعد انتهاء محكوميته.