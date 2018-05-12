فيديو | شاهد كيف يعامل مرابطو الحد الجنوبي أسير حوثي يبكي بعد الأسر

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر جنوداً سعوديين بالحد الجنوبي يهدئون روع أحد العناصر الحوثية الذي وقع أسيراً في أيديهم، ويقدمون له الطعام والشراب.
وبدا في الفيديو الأسير مقيداً ومعصوب العينين في موقع للقوات السعودية، وهو يبكي، فيما كان الجنود يطمئنونه بأنه بات في أمان ولن يصيبه أي شيء، ويطلبون منه تناول الطعام والشراب.
وأشار متداولو المقطع إلى أن سبب بكاء الأسير كان بسبب ما وجده من حسن معاملة بعد وقوعه في أسر الجنود السعوديين، مشيدين بما يقوم به الجنود المرابطون على الحدود ومراعاتهم لحقوق الأسرى.