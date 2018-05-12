فيديو | شخص يوثق اصطياده لـ 120 ضباً في منطقة برية.. و”الأمن العام” يقبض عليه

(أنحاء) – متابعات :-
ألقى الأمن العام أمس (الجمعة) القبض على أحد الأشخاص، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يتفاخر باصطياده نحو 120 ضباً.
وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إن رجال الأمن تمكنوا من ضبط مقترف مذبحة الضبان، لافتة إلى أن الأمن العام قام بالتنسيق مع نائب رئيس الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، بحق ممارس الصيد الجائر.
ويظهر مقطع الفيديو أحد الأشخاص أثناء وجوده في منطقة برية وهو يستعرض كمية كبيرة من الضباب ويتفاخر بصيدها، مبيناً أن عددها يبلغ نحو 120 ضباً.