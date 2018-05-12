لاعب المنتخب السعودي عمر العازمي يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه بعد تغلبه على منافسه الإيراني | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الشباب عمر العازمي ذهبية منافسات بطولة آسيا الـ 17 للناشئين والشباب ، تحت سن 21 عاما للكاراتيه والمقامة حاليا بجزيرة اوكيناوا باليابان، بعد تغلبه على منافسه الإيراني.
وتوج العازمي بالميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 76 كجم بعد فوزه في النهائي على منافسة الإيراني نفاد محمد بنتيجة 5 نقاط مقابل نقطة واحدة لمنافسه .
في السياق ذاته حقق ايضا اليوم السبت لاعب المنتخب السعودي نواف المالكي برونزية القتال تحت وزن 55 كجم وحقق كذلك زميلة محمد القرني برونزية الكاتا تحت وزن 76 كجم .
وبهذا الإنجاز يرتفع رصيد المملكة في البطولة إلى 5 ميداليات في ختام اليوم الثاني بواقع ذهبية واحدة وفضية واحدة وثلاث برونزيات، حيث حقق في اليوم الأول من البطولة اللاعب أحمد المالكي الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 57 كجم واللاعب سند سفياني برونزية القتال تحت وزن 70 كجم لدرجة الناشئين.