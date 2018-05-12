12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لنعش التآلف الروحي !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بينما كنت أنتظر موعداً مع الطبيب ليعالج مشكلة جسديه أصابتني، شدني موقف يفيض بالحب والحنان وكأنهما “روحان في روح”!، رجل في السبعين من عمره يقف مع زوجته التي تزيده أو تنقصه سنوات قليلة، بادر السبعيني بسقيها كوباً من الماء بيده التي أرهقتها السنين، وبدأ الزوجان يتبادلان أطراف الحديث والابتسامات النابعة من روح لم تتعبها السنوات الطويلة.

حينها تساءلت: كم من مشكلة مرت عليهما واستطاعا تجاوزها بهذا “التآلف الروحي”؟ وكم من ضائقه مرت عليهم واستطاعا حلها بالتفاهم؟ وكم من فرحة صنعت له ُهذه المسنة؟ وكم كان هو سبباً في سعادتها؟ ويبدو بأنهما استطاعا مواجهة تحديات كثيرة خلال سنين العمر رغم ذلك ما زالا رفيقان صديقان وحبيبان.

ذات يوم وحين يُقدر الله لك وتصل إلى عقدك السابع من العمر، ستفتش في سراديب الماضي وفي أدراج النفس عن شخص كان قريباً من قلبك ! وقف معك في مواجهة أمواج الحياة العاتية، وكان يلازمك في حزنك، ويزين لك فرحتك ويصنع منها السعادة، شخص كان “أليفا لروحك”!

هنا ستسأل نفسك وأنت في خلوتك الذاتية من الذي حصل بينك وبينه “تآلف روحي” في هذا العمر، وقبل أن تصل إلى المشيب وترهقك السنين؟ شخص تجده أمام عينيك وتبتسم، وينبعث من روحك لروحه عبق الحب والعشق ويبادلك هو أو هي المشاعر نفسها.

هنا يمر شريط الحياة أمامك ليعود بذكريات جميلة من صديق أو زوجة أو رفيق لدربك، حينها ستكتشف من هي الشخصية التي ارتبطت روحك بها، وحصل بينك وبينها “تآلف روحي” مثل ماحصل مع العاشقَين المسنّين.

لذلك عليك أن تخوض تجربة التآلف الروحي قبل التقدم بالعمر وقبل أن تُخضعك السنين وتصبح عاجزاً عن البحث عن هذا الشريك الروحي، وعليك البحث عن “توأم روحك” حتى تتكون لديك حالة من التكامل والتوافق باختلاف الأجساد، وأقتبس من رواية الكاتب الفرنسي أدمون روستان والذي يقول “قد تكون فقط الرغبة في تجربة هذا النوع من الحب والعيش مع عذاباته ومعاناته لصهر الروح وتنقيتها والارتفاع بها عن مستوى البشر..!”.

اقتباس ..

أيتها الأرواح الجميلة التي تتمازج في عالم روحي نقي وصافٍ، ما أجمل عالمك وما ألطفه وما أروعه.

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