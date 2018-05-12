12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: تفتيش سفينة تركية تعرضت لانفجار في طريقها للحديدة.. رفضت مساعدة التحالف للكشف عن السبب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر إعلامية بأن قوات التحالف فتشت سفينة تركية محملة بالقمح تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

وأضافت المصادر أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار، غير أن فريق التفتيش في التحالف، كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التي على متنها 23 بحاراً تركياً، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودي للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها، حسب “العربية”.

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