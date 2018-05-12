أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»معالج شعبي يتحدث عن طرق معالجته للصداع والجلطات وعرق النسا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | تقرير يرصد الحرف التي يفضلها نزلاء سج...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- استعرض تقرير تلفزيوني أجرته قناة “العربية” الحرف التي يفضلها الموقوفون على ذمة قضايا إرهابية
-
سعودية تحصل على براءة اختراع “شطّاف محمول” يح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حصلت مواطنة سعودية على براءة اختراع لجهاز كهربائي محمول يمكّن مستخدميه من استعماله كـ”شطّاف”
-
المرور: ضبط 825 مركبة وقفت في أماكن مخصصة لذو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت الإدارة العامة للمرور أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، ضبطت أمس الجمعة 825
-
“تحقيقات الطيران” ينفي ما تردد حول تعرض طائرة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد مكتب تحقيقات الطيران السعودي عدم صحة الأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية؛