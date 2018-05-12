12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكافحة المخدرات: ضبط آسيوي في حوطة بني تميم يخلط الحبوب المخدرة بالتنباك ليبيعها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقى أفراد مكافحة المخدرات في حوطة بني تميم القبض على عامل آسيوي، بعدما عُثر بحوزته على أكثر من 1500 حبة مخدرة.

وتبيّن لمكافحة المخدرات، أن الآسيوي الذي يعمل في بقالة، يقوم بسحن الحبوب المخدرة، وخلطها بالتنباك ثم بيعها لزبائنه، حسب “سبق”.

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