12 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أستراليا.. جد يقتل سبعة من أفراد أسرته وينتحر

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب أستراليا، وسبعة قتلى من أسرة واحدة، من بينهم أربعة أطفال، فيما يشتبه أنه جريمة قتل وانتحار.

وأكدت الشرطة أن الأسلحة النارية تخص (جد) الأسرة، بيتر ميلز 61 عاما، الذي كان من بين القتلى، طبقا لما قاله مفوض شرطة غرب أستراليا، كريس داوسون للصحفيين في بيرث.

ووقع الحادث صباح أمس الجمعة في منطقة “أوسمينجتون”، بمنطقة “مارجريت ريفر”، على بعد 270 كيلومترا، جنوب بيرث.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه يشتبه أن الجد نفذ عمليات القتل، التي لم تؤكدها الشرطة، لكنها قالت إنها لا تبحث عن أي مشتبه به آخر.

وذكر داوسون “لا تعتقد الشرطة تورط أي شخص آخر في تلك الجرائم”.

وأكدت الشرطة أيضا أن جميع القتلى تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية.

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