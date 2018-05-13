أسعار الحج منخفض التكلفة والميسر لحجاج الداخل

(أنحاء) – متابعات :-
حددت وزارة الحج والعمرة أسعار برنامج الحج منخفض التكلفة لهذا العام (1439هـ) لحجاج الداخل، مبينةً أن عدد المقاعد المتاحة يبلغ نحو 24 ألف مقعد، وأنه سيتم تخصيص مخيمات هذه الفئة قريباً.
وأوضحت الوزارة أن أسعار البرنامج للحجاج داخل مكة: فئة (أ1) من داخل مكة 4047 ريالاً، فئة (أ2) 3985، فئة (ب) 3922، فئة (ج) 3797، فئة (د1) 3672، فئة (د2) 3547، ولفئة (هـ) 3447 ريالاً.
وللحجاج من خارج مكة: فئة (أ1) 4547 ريالاً، فئة (أ2) 4485، فئة (ب) 4422، فئة (ج) 4297، فئة (د1) 4172، فئة (د2) 4047، ولفئة (هـ) 3947 ريالاً، على أن يضاف إلى جميع أسعار الفئات المذكورة مبلغ 250 ريالاً في حالة كانت الخدمة مشمولة بالنقل في القطار.
من جانب آخر، أبانت الوزارة أن المقاعد المتاحة ببرنامج الحج الميسر لهذا العام تبلغ 10 آلاف مقعد بسعر موحد 3465 ريالاً.