13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدراج 80 شخصاً على القائمة السوداء لزراعة الأعضاء بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أدرج المركز السعودي لزراعة الأعضاء 80 شخصاً على القائمة السوداء لزراعة الأعضاء خلال الفترة من 1428 وحتى منتصف 1439؛ بسبب وجود شبهة ابتزاز مالي في تبرعاتهم.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور فيصل شاهين، وفقاً لـ”عكاظ”، أن المركز عمّم أسماء هؤلاء الأشخاص على المستشفيات التي تجري عمليات زراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء بهدف إعادة تقييم أوضاعهم.

وشدد على أن عمليات التبرع بالأعضاء في المملكة تتم وفق شروط وضوابط صارمة تهدف إلى القضاء على تجارة الأعضاء، من خلال معرفة أهداف المتبرعين واستبعاد مَن لديهم أغراض مادية.

وبيّن شاهين أنه خلال عام 2017 جرى زراعة 757 كِلية من متبرعين أحياء، منها 621 كِلية من المتبرعين الأحياء الأقارب، و81 من المتبرعين الأحياء غير الأقارب، إلى جانب زراعة 145 كبداً من المتبرعين الأحياء، و55 كِلية من خلال برنامج تبادل الكلى بين الأسر.

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