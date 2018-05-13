13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إندونيسيا.. قتلى بتفجيرات انتحارية في 3 كنائس

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت الشرطة إن 3 تفجيرات انتحارية وقعت بثلاث كنائس أدت إلى سقوط عدة قتلى في مدينة سورابايا الإندونيسية، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل.

وذكر فرانس بارونج مانجيرا المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية إنه “يجري تحديد هوية الضحايا”.

وسورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن الهجمات شنها “مفجرون انتحاريون” وإن ما لا يقل عن شخصين قُتلا كما أصيب 13 آخرون في التفجيرات.

وعرضت مشاهد في التلفزيون تناثر الأنقاض حول مدخل إحدى الكنائس وتطويق الشرطة المناطق أثناء تجمع حشود.

وتحقق السلطات بشأن ما إذا كان تفجير وقع في كنيسة رابعة.

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