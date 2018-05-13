أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الأرصاد” تصدر تنبيهاً باستمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار بالحدود الشمالية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
سفارة ألمانيا في الرياض تعتذر رسميا عن وضع عل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اعتذرت السفارة الألمانية في الرياض بشكل رسمي عن وضع إحدى شركات المشروبات الكحولية علم
-
“الصحة” تعلن بدء تنفيذ نظام صحي إلكتروني متطو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة الصحة بدء تطبيق نظام صحي إلكتروني متطور وحديث بشكل تجريبي، حيث بدأ
-
أسعار الحج منخفض التكلفة والميسر لحجاج الداخل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حددت وزارة الحج والعمرة أسعار برنامج الحج منخفض التكلفة لهذا العام (1439هـ) لحجاج الداخل،
-
“الغذاء والدواء”: السجن 10 سنوات وغرامة تصل إ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت اللائحة التنفيذية التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء، لنظام الغذاء في المملكة، عن عقوبات