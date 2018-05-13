12 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” تصدر تنبيهاً باستمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار بالحدود الشمالية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهاً باستمرار الرياح المُثيرة للأتربة والغبار بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال النظام إن منطقة الحدود الشمالية ستشهد استمراراً بالنشاط في الرياح السطحية الذي يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الرابعة من فجر اليوم (الأحد).

وشهدت الرياض والشرقية في وقت متأخر من مساء أمس السبت عواصف ترابية تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

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