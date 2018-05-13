13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التوطين ربح وخسارة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

هناك قاعدة مهمة في عالم التجارة والإستثمار يعلمها كل من أراد أن يبدأ بمشروع أو نشاط تجاري وهي أن يكون مهيئ للربح والخسارة كما يقال ( التجارة ربح وخسارة) وهذه النتيجة لا تحدث فجأة بل هي لأسباب معينة قد تكون داخلية في العمل نفسه وقد تكون خارجية.

طبعاً التاجر الباحث عن النجاح يعتبر الخسارة الأولية هي خطوة مبدئية يأخذ منها الدروس التحفيزية لتجارب مستقبلية ناجحة ومربحه أكثر من المتوقع إذا تم تلافي الأخطاء السابقة .

هذه القاعدة قد تتغير مع الزمن وتراكم الأرباح السنوية فتتحول إلى ( التجارة ربح و أرباح مضاعفة ) فلا يكتفي التاجر بالربح المحدود بل يبحث عن الأرباح الكبرى والهائلة وممكن أن يعتبر الربح المحدود خسارة تستدعي مراجعة الخطط وبرامج العمل وهذا من حق كل تاجر يبحث عن الربح بصدق وأمانة .

لو أردنا أن نعرف من هو هذا التاجر ؟ ومن أين جاء ؟ وماذا يريد ؟ ولماذا التجّار حالياً يتذمرون من إجراءات وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ؟

التاجر أو ( رجل الأعمال ) : ببساطة هو مواطن يستثمر أمواله لهدف وحيد وهو الربح ولو عرف أن العمل الذي سيقوم به يؤدي لخسارته فلن يتقدم له فلا يوجد شخص عاقل يدفع بلا مقابل حتى من يقوم بتبرعات وينشئ جمعيات خيرية هو في الحقيقة يطمع بالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى .

هناك حقيقة يجب على التاجر معرفتها وهي أنه إبن الوطن المدلل الذي نال حب ورعاية واعتزاز الوطن ولم يبخل عليه بتقديم التسهيلات والدعم وإعطائه الثقة التي هي نفسها ثقة المواطنين حتى يتمكن من الإعتماد على نفسه ويكون مساهماً جنباً إلى جنب الحكومة في بناء وازدهار الوطن وأن نجاح هذا التاجر يرجع في الأساس إلى تبني الوطن له وقبول المواطنين له وهذا طبعاً له ضريبة أخلاقية وعملية يجب أن يقدمها التاجر قبل أن تُطلب منه .

بطبيعة الحال يوجد من التجار الوطنيين الذين دفعوا هذه الضريبة قبل أن تطلب منهم بجعل مصلحة الوطن هي الأولى قبل النظر إلى الأرباح وبالتالي هي مصلحة المواطن.

إذاً التاجر عليه حقوق لا يجب أن يتناساها أو يتغاضى عنها بل يجب أن يبادر ويقدم كل ما يستطيع لرد الدين الذي أخذه في بداياته وحتى طول فترة عمله وأفضل رد للجميل الذي تلقاه هو تمكين أبناء وبنات الوطن الذي هو منهم وهذا ليس منةً أو هبةً منه بل واجب وحق عليه يجب أن يكون الوطن والمواطن خارج حسابات الربح والخسارة ومن باب أولى أن تكون الفرص الوظيفية لديه هي للمواطن الذي ساهم بشكل أو بآخر في نجاحه.

لكن للأسف هذا الدين لم يتم تسديده بطيب نية لكثير من التجار فهم فضلوا الأيدي العاملة الوافدة الرخيصة نسبياً على الأيدي العاملة الوطنية بحجة أن المواطن مرتفع التكاليف في نظرهم وغيرها من الحجج .

لماذا لا يتم التعامل مع الموظف المواطن بمبدأ الخسارة المبدئية المحفزة لما هو جديد كما نوهنا في بداية الكلام لماذا لا يتم دراسة هذه الخسارة وتقديم الحل المناسب لها وطبعاً حلها بكل بساطة تدريب وتأهيل هذا المواطن وأخذ منه الإنجاز الذي يراد منه؟

التاجر الذي لم يبادر بتقديم واجباته تجاه الوطن والمواطن هو في الحقيقة من دفع الدولة على إجباره بالتحلي بالمسؤولية وإتاحة الفرصة للمواطنين بالعمل وبهذا لن تكون خدمات الدولة للتجار شبه مجانية إلى مالا نهاية .

ما تم من قبل وزارة العمل مؤخراً من فرض رسوم ونظام عقوبات على من يرفض أو لا يرحب أو يشكك في الموظف السعودي هذه نتيجة حتمية كان على الحكومة اتخاذها لتخاذل التجار وبحثهم عن الأرباح على حساب الوطن والمواطن .

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