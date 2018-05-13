“الجوازات” تغرم 24 ألف مخالف بـأكثر من 400 مليون ريال في 6 أشهر

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أنها حصّلت أكثر من 400 مليون ريال عبر أكثر من 30 ألف قرار إداري أصدرته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1439هـ.
وأوضحت أن مجموع القرارات الصادرة خلال هذه الفترة بلغ 30.479 قرارا إداريا، بينما بلغ مجموع الغرامات 426.232.890 مليون ريال.
وأضافت المديرية أن مجموع المخالفين بلغ 24.229 مخالفا، فيما تم التشهير بـ 1.239 مخالفا، كاشفة عن مطالبة لجان الجوازات الإدارية بمصادرة 35 سيارة استخدمت في نقل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.