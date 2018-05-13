13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يُحقق تقدماً ميدانياً جديداً في تعز

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أحكمت وحدات من الجيش الوطني في اليمن سيطرتها ‏على ‏منطقتي “التلة السوداء وتلة الشيكي” جنوب ‏غربي ‏تعز ‏بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران. ‏

وقال مصدر ميداني، إن وحدات الجيش شنت ‏هجومًا ‏مباغتًا على مواقع المليشيا في تلك ‏المناطق ‏التابعة ‏لجبهة الكدحة جنوب غربي محافظة ‏تعز وتمكنت من ‏تحريرها .

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من سبعة ‏عناصر ‏من المليشيا وإصابة آخرين فيما لاذ ‏الباقون ‏بالفرار .

وأضاف المصدر، في تصريح نقله الموقع الالكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية أن المليشيا باتت محاصرة في ‏جبهة ‏الكدحة وليس أمامها أي منفذ للفرار بعد ‏تحرير ‏الجيش ‏الوطني لمديرية الوازعية .

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