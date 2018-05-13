13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: القتل تعزيراً بأحد الجناة كوّن عصابة للسطو المسلح والسلب في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة أقدم على تكوين عصابة والسطو المسلح على البنوك وسلب المال منها وحيازة أسلحة دون ترخيص والاختلاء المحرم والنصب والاحتيال بمحافظة جدة.

وجاء في البيان”أقدم / جميل بن محمد بن علي عسيري – سعودي الجنسية – على تكوين عصابة والسطو المسلح على البنوك وسلب المال منها وحيازة أسلحة دون ترخيص والاختلاء المحرم والنصب والاحتيال، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه , وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأحد في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.

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