13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: ضبط قرابة مليوني مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بحملة “وطن بلا مخالف”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب المخالفين، أسفرت عن ضبط (1098042) مخالفا في كافة مناطق المملكة، منهم (809321) مخالفاً لنظام الإقامة، و(198759) مخالفاً لنظام العمل، و(89962) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (15839) شخصاً، (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(40%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، فيما تم ضبط (734) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي المتورطين بالحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 24 / 8 / 1439هـ، في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (1999) شخصاً.

وأبانت أنه تم إيقاف (341) مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (316) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (25) سعودياً.

وأفادت الوزارة أنه تم إخضاع (12290) وافداً مخالفاً حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (10367) رجلاً، و (1923) امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (199322) مخالفاً، وإحالة (155681) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (191201) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (282161) مخالفاً.

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