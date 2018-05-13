«الزكاة والدخل» تضبط 5212 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

بتاريخ مايو 13, 2018

(أنحاء) – متابعات :- نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الملتقى الوظيفي الرابع لمستفيدات الضمان الاجتماعي لوظائف قطاع التجزئة،