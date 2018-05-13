12 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تعلن بدء تنفيذ نظام صحي إلكتروني متطور.. وتعميمه في جميع المستشفيات قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الصحة بدء تطبيق نظام صحي إلكتروني متطور وحديث بشكل تجريبي، حيث بدأ التطبيق في ثلاثة مستشفيات (مستشفى ينبع العام، ومستشفى البكيرية العام، ومستشفى النساء والولادة في الخرج)؛ وذلك لمقارنتها وفق معايير محددة من الوزارة.

وبيَّنت الوزارة أنه سيتم تطبيق النظام الصحي الجديد في جميع مستشفيات المملكة على عدة مراحل، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى لتحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت أن تطبيق نظام صحي إلكتروني متكامل لمرضى المستشفيات سيسهم في سهولة حفظ المعلومات واستخراجها والعمل على التقليل من الأخطاء الطبية، وكذلك ضمان تقديم الخدمة المناسبة للمرضى عن طريق الاستفادة من الموارد وتقليل هدرها.

وأفادت أنه سيتم تعميم النظام على جميع أقسام المستشفيات الطبية مثل: الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، و التنويم، وغيرها.

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