العبداللطيف يحتفل بتخرج “عبدالله” في جامعة لين الأمريكية

(أنحاء) – جدة : ــ
احتفل عبد اللطيف بن محمد العلي العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي، والمديرالتنفيذي لشركة الغزالي للتجارة بتخرج نجله”عبدالله” في جامعة لين بولاية فلوريدا الأمريكية تخصص ريادة الأعمال” دفعة 2018″ وقد حضر حفل التخرج الذي أقيم بمقر الجامعة، خالد وعلى العبد اللطيف، والمهندس خالد اللحيمي، والأستاذ فهد السواجي، والمحامي يوسف السيحاني، والأستاذ زبير شيخ .
وتعد جامعة لين التي تقع في بوكا راتون، بولاية فلوريدا، واحدة من اهم الجامعات الامريكي وتم تأسيسها عام 1962م ومعتمدة من قبل لجنة الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس، تقدم تخصصات مختلفة “الإنجليزية، العلاقات الدولية، إدارة الأعمال الخدمات البشرية، الفنون الحرة، علم الأحياء، علم النفس، العدالة الجنائية، الطوارئ والتخطيط وإدارة الكوارث، الموسيقى، التعليم، إدارة الضيافة، الاتصالات، الصحافة، والاتصالات البيانية والمرئية.