أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تواصل تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية عبر ربط مجتمعات الأعمال في الدول أعضاء اتفاقية أغادير ودول غرب إفريقيا
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