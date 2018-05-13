13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين إلى تحري هلال شهر رمضان الثلاثاء المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعت المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان 1439 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت المحكمة أنها ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، راجية ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وطلبت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

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