13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر تفجير الكنائس في إندونيسيا وحادثة «طعن باريس» و«انفجار كركوك»‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي طالت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا في إندونيسيا، وحادث الطعن في وسط العاصمة الفرنسية باريس، والانفجار الذي وقع في مدينة كركوك العراقية.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء، وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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