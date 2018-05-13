13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برنامج (صحوة) ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يطل علينا في شهر رمضان برنامج صحوة في نسخته الثالثة والذي يقدمه الإعلامي المحنك عامل المعرفه الدكتور احمد العرفج ويستضيف فيه المفكر الكبير والعلامة النابغ والمجدد الدكتور عدنان ابراهيم قدس الله سرة ، وفي الحقيقة أن هذا البرنامج ينتظره مئات الالاف من الشباب حول العالم تطلعا وتشفقاً لما يطرحة الدكتور عدنان لإزالة الغمّة عن العيون واعادة اعمال العقل الدي ابطلة سدنة ومقدسوا الموروث الديني الدين قبعوا على صدر شباب الأمة مئات السنين فعطلوا العقول وجمدوا البحوث وأصبح الناس اتباعا لهم كالقطيع ونتج من ذلك أن أصبحت الأمة في الحضيض لاعقل لها ولا تفكير ولا عمل .. وما إن ظهر مثل الدكتور عدنان ليذيب هذا الجمود ويدعو الشباب لمجرد التفكير واستخدام العقل , تظاهر علية الظلاميون من كل مكان وحاربوه وكفروه وزندقوه وخافوا منه على مكانتهم وزعزعة سلطتهم الدينية ودعوته العفلانية التي تقض مضاجعهم وللأسف لازال الكثير من الدهماء مخدوعين بهم واستغلوا منابر وسائل التواصل ليسبوا ويشتموا الشيخ ويبعدوا الناس عنه حتى لايسمعونه فيستخدمون عقولهم وتذهب سلطة رجال الدين ادراج الرياح ، ولكن ومع كل هذا فما حدث منهم لايعدو كونه دعاية لهذا البرنامج وكلي ثقة أن مشاهدي برنامج صحوة هذا العام سيتضاعف وستزداد اعدادهم لأن الناس ملّوا تدليس الكهنوت ورجال الدين ويريدون شمعة أمل تضيء لهم الطريق وتحررهم من التبعية والعبودية الفكرية ..

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