13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بهدف دعم الاستديوهات والمخرجين السعوديين.. “الثقافة” توقع مذكرة تفاهم مع آيماكس لدعم إنتاج الأفلام

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وقعت الهيئة العامة للثقافة، أمس السبت اتفاقية مبدئية للشراكة والتعاون مع شركة آيماكس “IMAX” في مجال إنتاج وتطوير الأفلام على المستوى المحلي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعمل الهيئة العامة للثقافة مع “آيماكس” بصورة تعاونية على استكشاف وتطوير الفرص لدعم الأستوديوهات في المملكة والمخرجين السعوديين لصناعة أفلام بمحتوى عالمي التوجه وبمعايير نوعية رفيعة المستوى، وتتيح تصدير الأفلام السعودية إلى أسواق غير عربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد، أن استكشاف فرص التعاون والشراكة الممكنة مع “آيماكس”، يهدف الى توفير منصّة تدعم المواهب والإبداعات في المملكة وتسلط الضوء عليها وتفتح آفاق التفاعل معها، وتعزز من فرص مشاركة المحتوى السعودي الغني بالحكايا والقصص بصيغ وأشكال جديدة داخل المملكة وخارجها .

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لآيماكس ريتش غيلفوند، أن “آيماكس” ستعمل وفق هذه الاتفاقية على دراسة إمكانية تأسيس معمل لتقنيات الأفلام في المملكة لتدريب صانعي الأفلام السعوديين والعمل معهم في أفلام وثائقية وترفيهية عربية بصيغة آيماكس، تسلط الضوء على مختلف جوانب الطبيعة والجغرافيا والثقافة والتراث في المملكة.

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