أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»بهدف دعم الاستديوهات والمخرجين السعوديين.. “الثقافة” توقع مذكرة تفاهم مع آيماكس لدعم إنتاج الأفلام
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