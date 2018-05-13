أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»ترامب يشكر اللفتة “الذكية والدمثة” من كوريا الشمالية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
إندونيسيا.. قتلى بتفجيرات انتحارية في 3 كنائس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قالت الشرطة إن 3 تفجيرات انتحارية وقعت بثلاث كنائس أدت إلى سقوط عدة
-
مصادر: اعتقال الداعشي المسؤول عن حرق الطيار ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكدت مصادر أمنية عراقية اعتقال المسؤول عن جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل
-
كوريا الشمالية ستفكك موقعها للتجارب النووية ق...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تستعد كوريا الشمالية لتفكيك موقعها للتجارب النووية في نهاية ايار/مايو الحالي، حسب ما اعلنت
-
مهاتير محمد: أنور إبراهيم سيعود للسياسة المال...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد ، مهاتير محمد، أن الملك وافق على اصدار عفو