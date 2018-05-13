13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعيين حمد الصنيع مستشاراً وممثلاً لرئيس اللجنة الأولمبية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تعيين حمد الصنيع مستشاراً له، وممثلاً خاصاً لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ونشرت الهيئة تغريدة كتبت فيها: “رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يُصدر قراراً بتعيين حمد الصنيع مستشاراً لمعاليه وممثلاً خاصاً لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية”.

ويعد الصنيع أحد أبرز نجوم الاتحاد خلال الفترة من 1990 وحتى 1997، كما تم تكليفه من الهيئة العامة للرياضة برئاسة نادي الاتحاد نهاية 2017، قبل أن يتم تعيين نواف المقيرن رئيساً للنادي مطلع الموسم المقبل.

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