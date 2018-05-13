13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
﻿

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.

كما نقل معاليه تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق