13 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الوزراء اليمني: «التحالف» سيبقى قوياً متماسكًا لحماية أمن الأمة ‏العربية واستقرارها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة المملكة هو صِمَام أمان الأمة العربية وسيبقى قوياً متماسكا لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا العمل مع التحالف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة العربية ‏والإقليم.‏

ونوه بن دغر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم بالدعم الذي تقدمة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للشعب اليمني في هذه الظروف التي ‏يعيشها ووقوفها الدائم والمساند مع الحكومة الشرعية.‏

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