12 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة ألمانيا في الرياض تعتذر رسميا عن وضع علم المملكة على منتج كحولي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتذرت السفارة الألمانية في الرياض بشكل رسمي عن وضع إحدى شركات المشروبات الكحولية علم المملكة على منتجاتها في إصدار بمناسبة بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت السفارة أن الواقعة جاءت بمبادرة من شركة خاصة تفتقر إلى معرفة الأهمية الدينية لعلم المملكة ولم تكن لدى حكومة ألمانيا أي معرفة سابقة بتلك الواقعة، وأن الشركة اعتذرت عن هذا التصرّف وسحبت المنتج من الأسواق.

ورحبت السفارة في بيان لها اليوم السبت، بالإجراء السريع والقاطع الذي اتخذته الشركة، مشيرة إلى أنها لم تتصرف بسوء نية عند استخدام العلم السعودي بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة، واتخذت إجراءات فورية بعد أن علمت بتبعات استخدامه، وسحبت المنتج من السوق واعتذرت للمسلمين في ألمانيا والعالم.

وأشارت السفارة إلى أن الشركة أصدرت اعتذارا رسميا أمس ذكرت فيه أنها دأبت على طباعة أعلام الدول المشاركة في كأس العالم، على أغطية منتجاتها، وأن الخطأ غير مقصود.

وبينت أن نحو 5 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، مثل جميع المواطنين الآخرين بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسيتهم.

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