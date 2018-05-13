شاهد .. “روث الحيوانات” يفضح عملية نقل لحوم داخل “وانيت” في الطائف

(أنحاء) – متابعات : ــ
تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة بني سعد في محافظة ميسان بالطائف، من ضبط كمية من لحوم الأبقار يتم نقلها في الصندوق الخلفي لمركبة “وانيت”.
وأوضحت مصادر أن الدوريات الأمنية، تتبعت مركبة “وانيت” خرجت من المسلخ النموذجي التابع للبلدية في السجن ببني سعد، ليتم إيقاف قائد السيارة بسبب الروائح التي تنبعث منها.
وأضافت، بحسب “سبق”، أنه بمجرد فتح الصندوق الخلفي للسيارة تبين أن الروائح الكريهة تنبعث من روث الحيوانات وقد امتزجت باللحوم وهو الامر مخالف للنظام، فتم تسليم المركبة للشرطة والبلدية بحكم الاختصاص تمهيدا لتطبيق عليها الغرامات المالية بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.