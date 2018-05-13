13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شراكة بين جامعة دار الحكمة و جمعية الأولى الخيرية لتطوير مهارات منسوبي الجمعية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

وقعت جامعة دار الحكمة وجمعية الأولى الخيرية مذكرة تفاهم لتدريب وتعليم منسوبي الجمعية الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 سنه من الجنسين، وذلك على هامش معرض “حكاوي ” الذي نظمته الجامعة للشباب والفتيات منسوبي الجمعية بهذة المناسبة ، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار إهتمام الجامعة ببرامج المسئولية الإجتماعية لخدمة المجتمع، حيث قامت الجمعية الأولى بالتعاون مع جامعة دار الحكمة بتصميم مشروع جديد ومبتكر لـ 30 فتاة وشاب من جنوب جدة يعانون من قلة التعليم.

ويهدف المشروع إلى دمج التعلم التجريبي للشباب والفتيات منسوبي الجمعية، والتركيز على مهارات البحث، ليكونوا مجهزين بشكل أفضل لمواجهة التحديات المختلفة وخلق العديد من الفرص الوظيفية لأنفسهم، يشمل المشروع جلسات عملية وعلمية وورش عمل لتطوير مهارات البحث بالإضافة إلى التفكير النقدي والإبداع والتعبير الشخصي ورواية القصص والعمل الجماعي والتعاون، وسيقوم المشروع بتعليم الطلاب كيفية إجراء تحليل البحوث، وتقديم نتائج البحوث باستخدام وسائل اتصال إبداعية مختلفة، مثل فن الأداء والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والمزيد.

وبهذة المناسبة عبرت الدكتورة سهير القرشي  مديرة الجامعة عن سعادتها بهذه الشراكة وقالت:  أن الجامعة وفي إطار تحقيقها لرسالتها، تتبنى قيما ومبادئا معينة لدى طالباتها، مثل العطاء والولاء والروحانية والشعور بالانتماء للمجتمع والمسؤولية تجاه الآخرين، كما جعلت الجامعة خدمة المجتمع جزءا من منهاهجها فلا تتخرج طالبة دار الحكمة دون تحقيق مئة ساعة وثلاثون من الخدمة الاجتماعية، وقد اشتركت الطالبات في الكثير من الأنشطة الجماعية لخدمة المجتمع مثل هذا المشروع وهذه الإتفاقيه ، ويقود هذا المشروع فريق من المتطوعين المحترفين والمدربين والموجهين والطالبات من جامعة دار الحكمة ، وسيختتم بمعرض تعاوني لإخبار قصص وشغف حقيقي للفتيات والشباب في عرض إبداعي ومبتكر، وسيتضمن المشروع العديد من البرامج التي تهدف الى تقديم نظرة عامة توضيحية موجزة عن المعرفة والمهارات وعادات العمل وخصائص الشخصية الشائعة المرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير الناقد ، حل المشكلات ، التفكير ، التحليل ، التفسير ، تجميع المعلومات، مهارات البحث، الإبداع، الفن ، الفضول ، الخيال ، الابتكار، التعبير الشخصي، والقيادة والعمل الجماعي والتعبير عن الأفكار بطريقة مقنعة.

وأكدت في ختام تصريحها: أن الشراكة بين جامعة دار الحكمة والجمعية الأولى تأتي تأكيدا للدور الهام الذي تقوم به الجمعية غير الربحية في اطار رسالتها التي تهدف الى  تنميه قدرات أطفال جنوب جده، جيل قادر على تطوير وتنمية المجتمع.

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