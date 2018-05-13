صور | “عمل حائل” يباشر حالة مواطن أثرت الرياح العاتية على خيمته وأغراضه

(أنحاء) – متابعات : ــ
قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل بزيارة ميدانية للوقوف على حالة مواطن، ودراسة أحواله بعد تعرض منزله إلى أضرار بالغة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
واتضح بعد الزيارة أنه سبق زيارة الرجل من قبل، وهو من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة، ورفع طلبه للإسكان الخيري، كما أنه يستفيد من إحدى الجمعيات، ويتسلم الدعم الكامل والشامل، وعرض عليه منزل وقف قبل عام ليسكنه في وسط البلد إلا أنه رفض.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بحائل أن الحالة الاجتماعية للرجل محل الاهتمام والرعاية، وسوف يقدم له كل الدعم حتى لو كان في ضواحي البلد، شاكراً اهتمام ودعم أمير منطقة حائل.