أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لمواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
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