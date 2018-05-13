13 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لمواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة دياب اللوح، أنه بناءً على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل وذلك لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس, وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

وقال اللوح في تصريح اليوم إنه “لابد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الامريكية وأي قرارات مماثلة لدول اخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارتها اليها”.

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