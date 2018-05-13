فيديو | العراقية “دموع” تفوز بلقب أحلى صوت في برنامج “ذا فويس”

(أنحاء) – متابعات :-
فازت المتسابقة العراقية دموع تحسين بلقب أحلى صوت ببرنامج “ذا فويس” الذي يعرض على قناة “mbc”، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور في العرض النهائي.
وتنافست دموع التي تمثل فريق أحلام مع كل من يوسف السلطان من فريق عاصي وهالة مالكي من فريق إليسا وعصام سرحان من فريق حماقي، لتفوز باللقب وتنضم إلى الثلاثي مراد بوريكي وستار سعد ونداء شرارة، الفائزين باللقب في المواسم الثلاثة السابقة.
من جانبها، عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها البالغة بفوز دموع تحسين باللقب، وذكرت في كلمتها أنها لا تتوج دموع وإنما تتوج بلدها الثاني العراق بتلك الجائزة.