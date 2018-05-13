فيديو | تصميم استثنائي لمواقف السيارات في مقر شركة “آبل” سفينة الفضاء

(أنحاء) – متابعات : ــ
حظي مقر شركة “آبل” الشهيرة بإعجاب العالم، وهو الذي تكلف 5 مليارات دولار، بتصميمه الراقي الحديث، مهتما بكل التفاصيل حتى موقف السيارات الواقع أسفل المبنى، تم تصميمه بشكل جميل يتناغم مع روعة وأهمية المكان.
وفي المقر الجديد الذي يطلق عليه “آبل بارك”، ويعمل بالطاقة الذاتية، كان لزاما أن ينال انتظار السيارات اهتماما كبيرا، حيث يخدم الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 12 ألفا، إضافة إلى ضيوف المقر والزائرين، والقادمين لعقد اجتماعات وغيرهم، دون التجول في مناطق ذات خصوصية للشركة.
وبرغم هذا العدد الهائل من السيارات والتي قد تؤدي إلى اختناقات مرورية، إلا أن مقطعا نشره أحد السائقين أظهر النظام عالي الكفاءة من المنعطفات والأنفاق تحت الأرض التي تقودك لداخل ساحات الانتظار، والإضاءة من نوع “ليد” بلون أرجواني، التي تشبه الموجودة في المطارات، والإشارات الضوئية، وتناغم حركة السيارات، في نظام يليق حقاً بشركة مثل “آبل”.
يذكر أن المبنى الرئيسي للشركة عبارة عن ملف دائري وسقف يتألف من الألواح الشمسية، وكان الراحل ستيف جوبز قد قدم التصميم وأطلق عليه اسم “سفينة الفضاء” وذلك عام 2010.