فيديو | سعودي يقدم ابنته عروساً لجندي فَقَد قدمه بالحد الجنوبي

(أنحاء) – متابعات :-
قدم مواطن ابنته عروساً لجندي تعرض لإصابة بليغة، فقد على أثرها قدمه اليسرى وتعرض لإصابات في يده ووجهه، خلال دفاعه عن الوطن بالحد الجنوبي.
وأقام أهالي محافظة المخواة احتفالاً ضخماً بالجندي أول عبدالمجيد جمعان الغامدي بمناسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها بالحد الجنوبي بعدما أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وأثناء الحفل أعلن مقدم الفعاليات أن المواطن أحمد علي آل عطية الغامدي (وهو خال الجندي المُحتفى به) عن تقديم ابنته هدية للجندي “عبدالمجيد” لتكون عروساً له، تقديراً لتضحياته لأجل الوطن.
وقوبلت تلك البادرة الطيبة من الغامدي تجاه البطل عبدالمجيد بترحاب وإشادة واسعين من حضور الحفل، فيما قام والد العروس بتقبيل رأس الجندي.