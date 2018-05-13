فيديو | مواقف حاسمة جاءت لمصلحة الاتحاد خلال النهائي بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
استعان الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بتقنية الفيديو 3 مرات خلال إدارته لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والفيصلي أمس (السبت).
ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لاتخاذ عدة قرارات كانت جميعها لصالح فريق الاتحاد؛ إحدى المرات باحتساب هدف بعد إلغائه بداعي التسلل، واثنتين برفض مطالب لاعبي الفيصلي باحتساب ضربة جزاء لهم.
وأوقف “كلاتنبرج” المباراة في شوطها الإضافي الأول للاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره بإلغاء هدف لفريق الاتحاد في الدقيقة 101 بداعي التسلل، قبل أن يعود لاحتسابه هدفاً بعدما شاهد الفيديو.
وشهدت المباراة حالتين خلال وقتها الأصلي؛ الأولى كانت في الدقيقة 66 حيث اتخذ الحكم قراراً لصالح الاتحاد ولم يحتسب ركلة جزاء رغم مطالبات لاعبي الفيصلي بها، كما تكررت حالة شبيهة في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولم يحتسب الحكم أيضاً ضربة جزاء بعد رجوعه إلى تقنية الفيديو.