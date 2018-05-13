فيديو | موقف بطولي لشرطي إماراتي.. ينقذ قائد مركبة اشتعلت النيران بسيارته على أحد طرق دبي

(أنحاء) – متابعات :-
وثق مقطع مصور نشرته شرطة دبي، شجاعة أحد منسوبيها، عندما قام بإنقاذ أحد الأشخاص من بين ألسنة النيران التي اندلعت في سيارته على أحد الطرق.
وأظهر المقطع، الرقيب الذي يدعى محمد أحمد محفوظ من المهمات الصعبة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، إقدامه على إنقاذ مواطن بعد أن اشتعلت النيران في سيارته باحترافية كبيرة، أثناء عودته على طريق الشيخ محمد بن زايد.
وأوضح المقطع أن الرقيب هب لنجدة المواطن لكنه فوجئ بأن باب السيارة مغلق، فقام باتباع إجراءات السلامة بإطفاء الحريق بمساعدة الجمهور، بعد أن تصادف وجود صهريج ماء بالقرب من الحادث، حيث تم إطفاء الحريق وكسر الباب وإنقاذ قائد المركبة.