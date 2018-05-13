فيديو | 500 ألف ريال مكافأة لكل لاعب من الاتحاد بعد تتويجهم بكأس الملك

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلن كل من حمد الصنيع ونواف المقيرن، عن تقديمهما مكافآت مجزية للاعبي فريق الاتحاد عقب التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين أمس (السبت) على حساب الفيصلي، يصل مجموعها لـ 500 ألف ريال لكل لاعب.
وأعلن المقيرن من خلال تغريدة له عبر “تويتر” عن تقديم 200 ألف ريال لكل لاعب من حسابه الخاص تقديراً لهذا الإنجاز، مقدماً التهنئة لجماهير الاتحاد، واعداً إياهم ببذل كل الجهد لتحقيق تطلعاتهم.
من جانبه، لفت حمد الصنيع إلى تقديم مكافأة بقيمة 300 ألف ريال لكل لاعب عقب الفوز بالبطولة، ليصل مجموع مكافأة كل لاعب نصف مليون ريال.
وأوضح الصنيع في لقاء له مع برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “mbc”، أنه وعد اللاعبين بعد مباراة الباطن بمكافأة 50 ألف ريال لكل لاعب عقب الفوز، لكن الظروف لم تسمح في ذلك الوقت بسبب الديون، وقدر اللاعبون الموقف ووافقوا على تأجيل المكافأة لما بعد نهائي الكأس.