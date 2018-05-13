فيديو | 6 مقاطع ساعدت الأمن العام في القبض على مخالفين بعدة مناطق في وقت وجيز

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر الأمن العام مقطع فيديو يستعرض 6 حوادث وثقتها مقاطع فيديو، سواء من خلال هواتف الجوال أو كاميرات المراقبة، وتمت الإطاحة بمَن ظهروا بها في وقت وجيز.
وكان من بين من تمت الإطاحة بهم قائد مركبة رفض الوقوف في إحدى نقاط التفتيش وقبض عليه في حينه، ومفحط قاد سيارته بتهور في طريق سريع وصدم شاحنة وقبض عليه خلال ساعات، بالإضافة إلى قائد مركبة أظهر سلاحه مهدداً حياة الآخرين بالخطر وقبض عليه في حينه.
وأظهر الفيديو أيضاً شخصاً أقدم على سرقة سيارة في وضح النهار وتم القبض عليه خلال ساعات، ومجموعة أشخاص يشجعون طفلاً على الاستعراض بسلاح ناري وأطيح بهم خلال ساعات، بالإضافة إلى شخص أطلق النار على آخر في كورنيش الفناتير بمدينة الجبيل وتمت الإطاحة به في حينه.