أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»في ملتقى القيادات الحكومية في المدينة المنورة.. هيئة المدن الاقتصادية تستعرض آلية ربط استراتيجياتها برؤية المملكة 2030
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